ЖКХ: подача газа в дома по ул. Ленина в Минске возобновлена

Подачу газа в пострадавшие при пожаре дома по улице Ленина в Минске возобновили, сообщили в ЖКХ Ленинского района.



Сейчас ведутся работы по пуску электроэнергии. Произведена замена автоматических включателей, кабельных линий, восстановлены щитовые устройства, которые были повреждены во время пожара. Проводится сушка квартирных щитков.

Теперь все зависит от высыхания квартир. Возможно, на часть этажей электричество будет запущено уже сегодня. Кроме того, как сообщили в Мингорисполкоме, вид пострадавшего при пожаре здания будет восстановлен.