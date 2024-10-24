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ЖКХ,  строительство и правовые споры - на Могилевщине жителей принимали члены Совета Республики

На Могилевщине 24 октября жителей принимали члены Совета Республики.  Практика единых приемов  давно доказала эффективность.  Проблемы устраняются, а анализ обращений помогает  регулировать работу на всех уровнях власти (Подробности в видео).

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