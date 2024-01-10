ЖКХ Минской области планирует капитально отремонтировать 109 жилых домов

В ГО "ЖКХ Минской области" сообщили о планируемом капитальном ремонте в Минской области в 2024 году на 109 жилых домах, пишет БЕЛТА.

"В 2023 году в Минской области введено в эксплуатацию после капитального ремонта 130 жилых домов общей площадью 318 тыс. кв.м. Наибольшее количество домов отремонтировано в Борисовском районе - 14 объектов общей площадью 46,5 тыс. кв.м. Масштабные работы велись в Солигорском районе, где обновлено 15 домов площадью 41,6 тыс. кв.м. В Молодечненском районе "откапиталили" 12 домов", - рассказала заместитель директора Светлана Валько.