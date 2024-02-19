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ЖКХ: в Беларуси снижается число жалоб от граждан на качество услуг

В Беларуси снижается число жалоб от граждан на качество услуг ЖКХ, фиксирует профильное ведомство. В 2023-м претензий поступило почти на 4 процента меньше, чем годом ранее. Оперативность, стоимость, качество - важнейшие вопросы, которые интересуют население чаще всего. Это же касается и капитального ремонта жилья. В прошлом году, по словам специалистов, в этом плане наблюдалась положительная динамика. Отремонтировано почти 3 с половиной миллиона квадратных метров. Таким образом удалось превзойти показатели прошлых лет.

Обеспечение качественной питьевой водой

Важным вопросом остается обеспечение качественной питьевой водой. За прошлый год введено в эксплуатацию почти 2 сотни станций обезжелезивания. До 2025-го стоит задача - полностью обеспечить граждан качественной водой.

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