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ЖКХ: в Беларуси снижается число жалоб от граждан на качество услуг
В Беларуси снижается число жалоб от граждан на качество услуг ЖКХ, фиксирует профильное ведомство. В 2023-м претензий поступило почти на 4 процента меньше, чем годом ранее. Оперативность, стоимость, качество - важнейшие вопросы, которые интересуют население чаще всего. Это же касается и капитального ремонта жилья. В прошлом году, по словам специалистов, в этом плане наблюдалась положительная динамика. Отремонтировано почти 3 с половиной миллиона квадратных метров. Таким образом удалось превзойти показатели прошлых лет.
Обеспечение качественной питьевой водой
Важным вопросом остается обеспечение качественной питьевой водой. За прошлый год введено в эксплуатацию почти 2 сотни станций обезжелезивания. До 2025-го стоит задача - полностью обеспечить граждан качественной водой.
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