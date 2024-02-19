ЖКХ: в Беларуси снижается число жалоб от граждан на качество услуг

В Беларуси снижается число жалоб от граждан на качество услуг ЖКХ, фиксирует профильное ведомство. В 2023-м претензий поступило почти на 4 процента меньше, чем годом ранее. Оперативность, стоимость, качество - важнейшие вопросы, которые интересуют население чаще всего. Это же касается и капитального ремонта жилья. В прошлом году, по словам специалистов, в этом плане наблюдалась положительная динамика. Отремонтировано почти 3 с половиной миллиона квадратных метров. Таким образом удалось превзойти показатели прошлых лет.