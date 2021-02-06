Жлобин август 2020 г. Суд над участниками массовых беспорядков

Устраивали беспорядки в центре Жлобина, кидали камни и тротуарную плитку в милиционеров и автозаки, блокировали дороги и работу транспорта. Суд приговорил двух местных жителей к 2 и 3 с половиной годам лишения свободы за участие в митингах. По данным следствия, 9, 10 и 11 августа подсудимые в компании друзей забрасывали сотрудников милиции и их служебные автомобили тротуарной плиткой.





Суд приговорил двух местных жителей к 2 и 3 с половиной годам лишения свободы за участие в митингах

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активное участие в них. Во время протестов некоторые милиционеры получили травмы. Впоследствии было возбуждено уголовное дело и за насилие в отношении милиционеров.

Андрей Аношко, заместитель прокурора Жлобинского района:

"В ходе проведенной работы был установлен ряд лиц. Использованы были видеоматериалы, которые в достаточном количестве имеются в интернете. Органы предварительного расследования располагают обширными видеоматериалами. Работа по установлению остальных участников ведется. В свое время будет дана надлежащая правовая оценка всех лиц, которые принимали участие в незаконных массовых мероприятиях".