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Жлобин август 2020 г. Суд над участниками массовых беспорядков
Устраивали беспорядки в центре Жлобина, кидали камни и тротуарную плитку в милиционеров и автозаки, блокировали дороги и работу транспорта. Суд приговорил двух местных жителей к 2 и 3 с половиной годам лишения свободы за участие в митингах. По данным следствия, 9, 10 и 11 августа подсудимые в компании друзей забрасывали сотрудников милиции и их служебные автомобили тротуарной плиткой.
Суд приговорил двух местных жителей к 2 и 3 с половиной годам лишения свободы за участие в митингах
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также активное участие в них. Во время протестов некоторые милиционеры получили травмы. Впоследствии было возбуждено уголовное дело и за насилие в отношении милиционеров.
Андрей Аношко, заместитель прокурора Жлобинского района:
"В ходе проведенной работы был установлен ряд лиц. Использованы были видеоматериалы, которые в достаточном количестве имеются в интернете. Органы предварительного расследования располагают обширными видеоматериалами. Работа по установлению остальных участников ведется. В свое время будет дана надлежащая правовая оценка всех лиц, которые принимали участие в незаконных массовых мероприятиях".
В прокуратуре пояснили различия приговора: один из фигурантов ранее неоднократно судим, а в период отсрочки исполнения наказания совершил данное преступление.
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