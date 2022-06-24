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Жодино объединил ведущих машиностроителей страны
Новые модели тракторов, комбайнов и самосвалов и виртуальные технологии! Жодино сегодня - место встречи ведущих машиностроителей страны. Здесь обсуждают реализацию молодежной политики на предприятиях Беларуси. Кстати, сегодня на таких заводах, как БелАЗ, "Амкодор" или "Гомсельмаш" количество молодых сотрудников стремится к 25 %. Участники форума смогли посетить цеха и выставку техники Белорусского автозавода. Именно БелАЗ сегодня задает инновационные тренды в машиностроении. Многие идеи именно от молодежи. К примеру, она активна в таких проектах, как беспилотные карьерные самосвалы, которые сегодня тестируют. Обсуждали социальные и корпоративные преимущества на предприятиях для тех, кто впервые трудоустраивается.
Многие ноу-хау белорусских машиностроителей с большим экспортным потенциалом презентуют и на будущем Форуме регионов Беларуси и России в Гродно.
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