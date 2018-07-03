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Жодино отмечает 55-й день рождения
В городе машиностроителей сегодня двойной праздник. Кроме Дня Независимости Жодино отмечает 55-й день рождения. На улицах проходят гуляния, конкурсы, выступления артистов. На юбилей приехали и представители 18-ти иностранных делегаций городов побратимов и партнеров Жодино. Среди подарков горожанам - обновленный Парк культуры и отдыха, где появились дополнительные площадки для детей и занятий спортом. По традиции по центральной улице прошло и праздничное шествие.
Отметим, в эти дни Жодино принимает у себя и Международный фестиваль "Молодежь Беларуси и России в ХХІ веке вместе".
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