Жодино принимает IV международный чемпионат BELAZ Challenge

Жодино принимает IV международный чемпионат по решению задач в горнодобывающей отрасли среди студентов технических университетов. Сегодня во Дворце культуры Белорусского автозавода собрались восемь команд из нашей страны и России. Узбекистан участвует онлайн. На BELAZ Challenge побывал и корреспондент АТН Алексей Кондратенко.

Якутия, температура воздуха минус 50. Карьерным самосвалам надо работать долго и бесперебойно. В экстремальных условиях аккумулятор - главное устройство в гигантской машине.

Команда студентов Уральского государственного горного университета презентовала решения по кейсу, связанному с энергетикой и горной промышленностью.

Кейс команды из Московского университета науки и технологий затрагивает одно из ноу-хау БЕЛАЗа - работу самосвала на водороде.