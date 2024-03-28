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Жодино принимает IV международный чемпионат BELAZ Challenge
Жодино принимает IV международный чемпионат по решению задач в горнодобывающей отрасли среди студентов технических университетов. Сегодня во Дворце культуры Белорусского автозавода собрались восемь команд из нашей страны и России. Узбекистан участвует онлайн. На BELAZ Challenge побывал и корреспондент АТН Алексей Кондратенко.
Якутия, температура воздуха минус 50. Карьерным самосвалам надо работать долго и бесперебойно. В экстремальных условиях аккумулятор - главное устройство в гигантской машине.
Команда студентов Уральского государственного горного университета презентовала решения по кейсу, связанному с энергетикой и горной промышленностью.
Кейс команды из Московского университета науки и технологий затрагивает одно из ноу-хау БЕЛАЗа - работу самосвала на водороде.
Применить знания из математики, физики, экономики, энергетики - только полдела. Надо еще "чувствовать" суть работы самосвалов на большой глубине карьеров, где кроме климатических немало и человеческих факторов.
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