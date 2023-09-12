Персональное мастерство и большой личный вклад в развитие горнодобывающей промышленности. Жодино принимает международный чемпионат операторов карьерных самосвалов БелАЗ. Более 30 водителей из Беларуси, России, Ирана, Узбекистана на старте соревнований получили эксклюзивные клубные карты (а это в том числе и возможность чаще бывать в Беларуси на самих заводах холдинга). У большинства участников конкурса стаж работы свыше 10 лет, но соревновались и молодые водители. Они демонстрировали мастерство управления карьерным самосвалом весом в 130 тонн. Среди конкурсных элементов - диагональная парковка, габаритный коридор, фигура "восьмерка". Виртуозные навыки и максимальная точность движений пригодились и во время других заданий.