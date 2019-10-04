Жодино принимает первый международный чемпионат по вождению БелАЗов

Сегодня пульс жизни города машиностроителей бьется чаще, чем обычно. Его задают двигатели самых мощных карьерных самосвалов. В Жодино проходит первый международный чемпионат операторов БелАЗа. Померяться силами съехались водители карьерной техники из Беларуси, России, Казахстана и Украины.



За тем, как сильные люди справляются с машинами-гигантами,наблюдает Алексей Кондратенко.



Это первый международный чемпионат среди лучших операторов БелАЗа. Высоких скоростей здесь нет, зато есть гигантские объемы и размеры и свой определенный драйв!



Сегодня водители соревнуются в двух категориях: на машинах до ста тонн и более ста тонн. Всего 10 финалистов. Они управляют самосвалами без груза, но от этого условия испытаний не менее сложные. Среди элементов конкурса фигурная змейка, остановка на эстакаде, "восьмерка", проезд через ворота. Это нужно для того, чтобы в реальных условиях работы в карьерах действовать более безопасно и результативно. От мастерства водителей БелАЗов зависит и прибыль добывающих компаний.



Международный чемпионат "Клуб операторов БелАЗ" планируют сделать традиционным и проводить ежегодно. Возможно, не только в Беларуси, но и в других странах.