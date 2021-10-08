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Жодино принимает X форум городов-побратимов Беларуси и России

Деловые контакты, обмен опытом и новые соглашения между предприятиями. Сегодня Жодино принимает десятую встречу городов-побратимов Беларуси и России. Более 100 участников и широкая география: Москва, Калуга, Грозный, Новороссийск, Заславль, Могилев, Вилейка, Новополоцк - всего 52 города двух стран. Символично, что юбилейный форум начался с митинга у монумента в честь Матери-патриотки. Его посвятили Году народного единства. Из города машиностроителей сегодня же стартовали легкоатлетический и автопробег. В самой России в начале ноября отметят День народного единства.

Как заявили участники форума, каждая такая встреча на уровне регионов укрепляет общий фундамент Союзного государства Беларуси и России.

Сегодня мы собираемся для того, чтобы перезагрузить, выработать новые шаги совместного движения России и Беларуси по объединению наших народов. Также по взаимодействию в экономике, культуре, спорте.
Елена Полонская, глава администрации г. Пскова (Россия)
Город Жодино всегда рад приветствовать у себя наших российских гостей. Особенно из-за того, что у нас находится флагман нашей промышленности - БелАЗ. Кооперационные связи у него очень большие и серьезные. Около 600 предприятий из РФ сотрудничают с нашим заводом. Мы показываем, что от нашей дружбы всегда есть польза нашим народам и нашим людям.
Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома

На базе самого Белорусского автомобильного завода обсудили взаимные инвестиции, расширение промышленной кооперации, а также вопросы культуры и образования. Так, в Минской области немало проектов с коллегами из Московского региона.

Город Коломна, а сейчас это городской округ. Мы уже длительный период имеем контакты с городом Молодечно. Также наш город Озёра связан с городом Столбцы. И братский народ нас сегодня принимает очень по-дружески. Сегодня мы работаем с предприятиями из Беларуси, которые нам поставляют оборудование для переработки овощной продукции. Мы покупаем трактора МТЗ.
Николай Братушков, зампредседателя Совета депутатов Коломенского городского округа Московской области России

8 октября в Жодино дополнительное соглашение о торгово-экономическом и промышленном взаимодействии подписали такие города-побратимы как Гродно и Ухта Республики Коми России.

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