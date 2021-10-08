Жодино принимает X форум городов-побратимов Беларуси и России

Город Жодино всегда рад приветствовать у себя наших российских гостей. Особенно из-за того, что у нас находится флагман нашей промышленности - БелАЗ. Кооперационные связи у него очень большие и серьезные. Около 600 предприятий из РФ сотрудничают с нашим заводом. Мы показываем, что от нашей дружбы всегда есть польза нашим народам и нашим людям.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома