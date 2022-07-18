Вся инфраструктура - в мобильном телефоне! Жодино присоединилось к платформе "Мой город". Это пилотный сервис для более комфортного взаимодействия между населением и организациями. Например, пользователи смарт-приложения могут записаться на прием в горисполком или вызвать аварийную бригаду, узнать режим работы магазинов и изучить культурную афишу всего за пару кликов.

Разрабатывать концепцию "умного города" в Жодино начали два года назад: интерактивная платформа ускорила процесс. Уже сейчас в приложении доступно почти 90 объектов, проект продолжат развивать. К цифровой трансформации ранее присоединились и другие регионы. Сервис работает в Полоцке и Глубоком, Пинске и Браславе. Мобильный сервис представлен также в Барановичах, Орше и Лепеле.