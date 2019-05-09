Жодино стал центром праздничных мероприятий в Минской области

Центром торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Минской области, сегодня стал Жодино. В город машиностроителей съехались многочисленные делегации не только из всей страны, но и гости из побратимов Жодино. По традиции праздник открыл митинг - возложение цветов к монументу в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой - местной жительницы и белорусской партизанки, чьи пятеро сыновей погибли на войне. Массовым и по-своему креативным стал парад с участием кадетов Минского областного кадетского училища, а также военной техники. К ним присоединились колонны трудовых коллективов и молодежи. Добавим, что, как и все регионы страны, жители Минской области также приняли участие в акции "Беларусь помнит".