Жореса Алферова проводили в последний путь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сегодня простились с Жоресом Алферовым. Знаменитого ученого похоронили на Комаровском кладбище. Перед этим в научном центре Российской академии наук прошла прощальная панихида. Выбор места для церемонии неслучаен. Алферов возглавлял научный центр почти три десятка лет, именно здесь находится его кабинет. Проститься с академиком и выразить дань уважения пришли сотни людей: политики, ученые, бывшие коллеги, деятели культуры и просто неравнодушные петербуржцы. Несмотря на мороз и снегопад, очередь у здания выстроилась за несколько часов до начала церемонии. Напомним, Жорес Иванович скончался 1 марта на 89-м году жизни. Лауреат Нобелевской премии. Он был одним из крупнейших ученых в области физики.