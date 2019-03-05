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Жореса Алферова проводили в последний путь в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сегодня простились с Жоресом Алферовым. Знаменитого ученого похоронили на Комаровском кладбище. Перед этим в научном центре Российской академии наук прошла прощальная панихида. Выбор места для церемонии неслучаен. Алферов возглавлял научный центр почти три десятка лет, именно здесь находится его кабинет. Проститься с академиком и выразить дань уважения пришли сотни людей: политики, ученые, бывшие коллеги, деятели культуры и просто неравнодушные петербуржцы. Несмотря на мороз и снегопад, очередь у здания выстроилась за несколько часов до начала церемонии. Напомним, Жорес Иванович скончался 1 марта на 89-м году жизни. Лауреат Нобелевской премии. Он был одним из крупнейших ученых в области физики.

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