Жозеп Боррель опубликовал статью, посвященную Беларуси

На предупреждение Минска об адекватном ответе на односторонние санкции ЕС в адрес Беларуси Еврокомиссар по внешней политике нравоучительно объяснил: "К ограничительным мерам ЕС решил прибегнуть, чтобы помочь найти мирное решение в Беларуси, и намерен и дальше поддерживать демократические силы финансово и с помощью секторального сотрудничества". Кого господин Боррель называет демократами, и кого готов подкармливать из европейских фондов? Или что-то опять путает еврокомиссар, как тогда, когда Беларусь назвал Украиной!