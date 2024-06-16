Жуау Клаудиу Платеник Питиллу о перспективах вступления нашей страны в БРИКС: Беларусь от этого только выиграет!

Беларусь от этого только выиграет. Она имеет доступ не только к очень большому количеству товаров и услуг, производимых странами - членами БРИКС. Это еще и огромное количество сырья, которым эти государства богаты, например, топливо, руда. Страны БРИКС, такие как Россия, Китай и Бразилия, обладают развитым промышленным парком, в том числе передовыми технологиями. Поэтому я думаю, что Беларусь может много выиграть от такого рода продукции, получая ее по более выгодной цене. И Беларусь может быть полезна в следующем - у нее есть превосходство в различных областях. Беларусь - крупный производитель машин, сельскохозяйственной техники, удобрений, и это очень важно для стран БРИКС. Я думаю, что самое главное - это совместные проекты развития. Сегодня БРИКС проводит такую политику через Новый банк развития - Банк БРИКС. Так что для Беларуси, где экономика развивается весьма динамично, республики, которая обладает очень важным и значительным наследием советской эпохи в своем индустриальном парке, это своеобразный козырь. Я думаю, что выгоды будут многочисленными.

Жуау Клаудиу Платеник Питиллу, писатель, исследователь (Бразилия)