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Жуау Клаудиу Платеник Питиллу о перспективах вступления нашей страны в БРИКС: Беларусь от этого только выиграет!
В мае прошлого года Беларусь подала заявку на присоединение к БРИКС. Какие преимущества может получить наша страна от присоединения к данному объединению? И чем белорусы будут полезны БРИКС? - на эту тему рассуждал бразильский писатель и исследователь, который совсем недавно посетил Беларусь.
Беларусь от этого только выиграет. Она имеет доступ не только к очень большому количеству товаров и услуг, производимых странами - членами БРИКС. Это еще и огромное количество сырья, которым эти государства богаты, например, топливо, руда. Страны БРИКС, такие как Россия, Китай и Бразилия, обладают развитым промышленным парком, в том числе передовыми технологиями. Поэтому я думаю, что Беларусь может много выиграть от такого рода продукции, получая ее по более выгодной цене. И Беларусь может быть полезна в следующем - у нее есть превосходство в различных областях. Беларусь - крупный производитель машин, сельскохозяйственной техники, удобрений, и это очень важно для стран БРИКС. Я думаю, что самое главное - это совместные проекты развития. Сегодня БРИКС проводит такую политику через Новый банк развития - Банк БРИКС. Так что для Беларуси, где экономика развивается весьма динамично, республики, которая обладает очень важным и значительным наследием советской эпохи в своем индустриальном парке, это своеобразный козырь. Я думаю, что выгоды будут многочисленными.
Полную версию интервью смотрите в видео.
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