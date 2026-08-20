Жук: Людей интересуют вопросы, связанные с будущим, социальной политикой

Информационная и национальная безопасность, киберугрозы и борьба с фейками. Республиканский информационно-просветительский проект "Пульс страны - факты, тренды, смыслы" посетил Кобрин.

С трудовыми коллективами встретился министр информации Беларуси. Дмитрий Жук подчеркнул, что умение защитить себя в цифровом пространстве сегодня становится одним из ключевых факторов стабильности государства. Он призвал граждан всегда проверять информацию и не принимать решений на эмоциях.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Люди хотят разговаривать, а государство должно найти формы, чтобы с ними общаться вот так - глаза в глаза. Я считаю, что это самое важное. Это мое впечатление, которое я получил от встречи. Второе впечатление - людей интересуют вопросы, связанные с повседневными вопросами, с будущим, социальной политикой, но я не услышал ни одного вопроса, который бы, скажем так, носил критически системный характер. На самом деле была очень доброжелательная аудитория, хотя мне хотелось, чтобы она была пожестче".

"Пульс страны" уже охватил десятки городов. В Кобрине проект еще раз доказал, что власть готова слышать людей, а люди - открыто говорить о том, что волнует.