Жук: Беглая оппозиция поддержала протесты в Казахстане, потому что террористы поддерживают террористов

Беглая белорусская оппозиция поддержала протесты в Казахстане, потому что террористы поддерживают террористов. Это подчеркнул директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БелТА.

Во время передачи было отмечено, что сбежавшая в Польшу, Литву и Украину белорусская оппозиция поддержала протесты в Казахстане и в то же время осудила участие миротворческих сил ОДКБ в урегулировании ситуации в стране. С подобными заявлениями выступили несколько лидеров беглых.

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"Одни террористы поддержали других террористов. Не удивляет, - прокомментировал это Дмитрий Жук. - То, что эти люди будут выступать в поддержку себе подобных, - очевидные вещи".