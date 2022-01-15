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Жук: Оперативные действия ОДКБ по Казахстану вызвали растерянность у Запада

Жук: Оперативные действия ОДКБ по Казахстану вызвали растерянность у Запада

Оперативное реагирование Организации Договора о коллективной безопасности на события в Казахстане вызвало растерянность на Западе. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БелТА.

"Что поразило меня - это реакция растерянности оппонентов на действия ОДКБ. Президент потом приоткрыл завесу: переговоры шли всю ночь - главы государств приняли решение, которое исполнили моментально. Это очень важный момент", - подчеркнул Дмитрий Жук.

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Он напомнил, что миротворческий контингент из стран ОДКБ был оперативно направлен в Казахстан и оказал содействие в урегулировании ситуации. "От момента принятия решения до посадки первого борта прошли буквально считаные часы. И к такой реакции никто не был готов. Это действительно первая в истории ОДКБ такая операция. И самое важное в этой ситуации - та солидарность, которую проявили главы государств. Этими действиями они показали и доказали, что есть связи и есть общность и вместе готовы решать в том числе и военные задачи", - обратил внимание глава медиахолдинга.

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