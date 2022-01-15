3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Жук: Оперативные действия ОДКБ по Казахстану вызвали растерянность у Запада
Оперативное реагирование Организации Договора о коллективной безопасности на события в Казахстане вызвало растерянность на Западе. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БелТА.
"Что поразило меня - это реакция растерянности оппонентов на действия ОДКБ. Президент потом приоткрыл завесу: переговоры шли всю ночь - главы государств приняли решение, которое исполнили моментально. Это очень важный момент", - подчеркнул Дмитрий Жук.
Проект смотрите
Он напомнил, что миротворческий контингент из стран ОДКБ был оперативно направлен в Казахстан и оказал содействие в урегулировании ситуации. "От момента принятия решения до посадки первого борта прошли буквально считаные часы. И к такой реакции никто не был готов. Это действительно первая в истории ОДКБ такая операция. И самое важное в этой ситуации - та солидарность, которую проявили главы государств. Этими действиями они показали и доказали, что есть связи и есть общность и вместе готовы решать в том числе и военные задачи", - обратил внимание глава медиахолдинга.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
В мире
Все
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
Регионы
Все
Происшествия
Все