Жук: Оперативные действия ОДКБ по Казахстану вызвали растерянность у Запада

Он напомнил, что миротворческий контингент из стран ОДКБ был оперативно направлен в Казахстан и оказал содействие в урегулировании ситуации. "От момента принятия решения до посадки первого борта прошли буквально считаные часы. И к такой реакции никто не был готов. Это действительно первая в истории ОДКБ такая операция. И самое важное в этой ситуации - та солидарность, которую проявили главы государств. Этими действиями они показали и доказали, что есть связи и есть общность и вместе готовы решать в том числе и военные задачи", - обратил внимание глава медиахолдинга.