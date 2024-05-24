Жук: Союзное государство - уникальная форма, где оба государства, сохранив свои суверенные полномочия, решают общие экономические, политические и оборонные вопросы

"Мы не боимся Российскую Федерацию по одной простой причине: мы очень хорошо знаем ее, - пояснил он. - Кому-то хочется рассказывать, что придут, отберут наш суверенитет, поглотят нашу экономику, еще что-то, а мы будем батрачить на российские компании. Люди уже прекрасно понимают, что это все выдумки, страхи, которыми кормят несостоявшихся молодых людей. Ведь самая важная причина, почему это не происходит, - русским это не надо. У них другая философия развития. У них философия развития через сотрудничество".