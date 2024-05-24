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Жук: Союзное государство - уникальная форма, где оба государства, сохранив свои суверенные полномочия, решают общие экономические, политические и оборонные вопросы
Союзное государство - это уникальная форма, где оба государства, сохранив свои суверенные полномочия, решают общие экономические, политические и оборонные вопросы. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" высказал член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.
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"Мы не боимся Российскую Федерацию по одной простой причине: мы очень хорошо знаем ее, - пояснил он. - Кому-то хочется рассказывать, что придут, отберут наш суверенитет, поглотят нашу экономику, еще что-то, а мы будем батрачить на российские компании. Люди уже прекрасно понимают, что это все выдумки, страхи, которыми кормят несостоявшихся молодых людей. Ведь самая важная причина, почему это не происходит, - русским это не надо. У них другая философия развития. У них философия развития через сотрудничество".
И мы нашли форму для двух государств, уникальную, наверное, во всей мировой политической истории- Союзное государство, где оба государства, сохранив свои суверенные полномочия, решают общие экономические, политические, а на данный момент, что самое важное, и оборонные вопросы.
По словам политика, выдумки о потере Беларусью суверенитетараспространяются для того, чтобы ослабить позиции нашего государства, утоптать нашу экономику, и тогда Беларусь легко будет подчинить, страна действительно окажется в роли вассала.
Западу интересно не столько свергнуть власть в Беларуси, сколько устроить мятеж и захватить власть. "Потому что народ не поддержит тех, кто будет проводить антироссийскую линию", - считает Дмитрий Жук.
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