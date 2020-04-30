Возьмем:



250 граммов куриного филе,

200 граммов шампиньонов,

1 головку лука,

200 граммов натурального йогурта,

100 граммов сыра,

растительное масло.

Из этих продуктов приготовим жульен с куриной грудкой. Отвариваем куриную грудку до полуготовности. Примерно минут 15-20.

Отварное филе - незаменимый диетический продукт. А комплекс витаминов группы В поддерживает работоспособность нервной системы и регулирует разбалансированный обмен веществ.

В это время поджариваем на небольшом количестве масла мелко нарезанный лук. К луку добавляем нарезанные шампиньоны. Солим и перчим по вкусу, доводим до готовности.

Шампиньоны обеспечивают организм высококачественными белками, при этом практически не содержат жиров и углеводов.

Куриное филе нарезаем на кусочки. В отдельной емкости смешиваем мясо, лук и грибы. Заправляем йогуртом: так как у нас завтрак, мы заменили традиционные для этого блюда сливки на йогурт. Перемешиваем. Выкладываем в кокотницу или другую формочку. Ставим в разогретую духовку минут на 20. Подаем горячим.