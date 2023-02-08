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Жулика-гастролера взяли в Могилеве

На работу грабитель выходил ночью. Места выбирал заранее: магазины и объекты социального обслуживания.

Помещения не были оборудованы сигнализацией и пользовались спросом у местных жителей, а значит, могла быть неплохая выручка в кассе. Фигурант подбирал ключи к замку, а дальше дело за малым: осматривал помещение, находил деньги и аккуратно ретировался. За несколько дней работы фигуранту удалось получить около 2 тыс. рублей.

Задержали мужчину после того, как в милицию обратились представители торговых точек. Задержанный - 29-летний житель Витебска. В отношении него возбуждено уголовное дело, часть денег изъята.

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