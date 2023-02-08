Жулика-гастролера взяли в Могилеве

Помещения не были оборудованы сигнализацией и пользовались спросом у местных жителей, а значит, могла быть неплохая выручка в кассе. Фигурант подбирал ключи к замку, а дальше дело за малым: осматривал помещение, находил деньги и аккуратно ретировался. За несколько дней работы фигуранту удалось получить около 2 тыс. рублей.