Журнал "Беларуская думка" отмечает вековой юбилей

Вековой юбилей отмечает журнал, судьба которого неразрывно связана с судьбой страны. "Беларускай думцы" - 100 лет. Со значимой датой коллектив редакции поздравил Президент. "Вперед", "Бальшавік Беларусі", "Коммунист Белоруссии" - в разные годы журнал носил разные названия, но всегда на его страницах преобладала именно наша, белорусская, научная и общественно-политическая мысль. Сегодня издание является авторитетной публичной площадкой для дебатов по наиболее актуальным темам политической, социально-экономической и научной жизни республики.



На его страницах публикуются работы как уже известных отечественных и зарубежных ученых, так и молодых талантливых исследователей. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем журнал будет прочно стоять на государственных позициях и твердо отстаивать их в информационном пространстве.