Журнал "Математика. Информатика" БГУ включен в базу данных Scopus

Журнал Белорусского государственного университета "Математика. Информатика" включен в крупную международную наукометрическую базу данных Scopus. Это первое периодическое издание БГУ, представленное в информационной системе подобного типа. Присутствие в Scopus подтверждает соответствие журнала мировым критериям оценки качества научных статей и наделяет его статусом международного издания. Рассматривается возможность включения в базу данных Scopus еще двух изданий БГУ - "Журнал БГУ. История" и "Журнал БГУ. География. Геология".



