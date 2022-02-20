3.71 BYN
Журналист Александр Камович о том, чем ему запомнились учения "Союзная решимость"
Факт
Объявлен финал совместного белорусско-российского учения "Союзная решимость". Стоит сказать, что нынешние маневры выдались особенными. И по составу, вооружению, технике, и по тем задачам, которые были поставлены перед военными.
Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводились на фоне обострения военно-политической обстановки в мире. В частности, продолжается рост напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Беларуси.
И как не раз подчеркивалось командованием союзников, учение носит сугубо оборонительный характер. Чтобы снять все вопросы со стороны соседей, пригласили в Беларусь и военных атташе из 16 стран, в том числе Германии и США. За ходом маневров наблюдали более 120 иностранных журналистов.
Работали журналисты из Агентства теленовостей. Финальный этап застал Александр Камович. Нынешние маневры можно назвать особенными. И, конечно, ввиду обстановки вокруг нашей страны. Соседи часто любят упрекать нас в том, что мы проводим учения у их рубежей. Тем не менее мы как суверенное государство имеем на это полное право. Более того, никогда еще учения в Беларуси не шли вразрез с международными договоренностями. Еще до начала маневров было заявлено, что численность задействованных войск и средств вооружения не превышает порога уведомления, установленного Венским документом и двусторонними соглашениями со странами-соседками.
Само же учение "Союзная решимость" стало вторым этапом комплексной оперативной и боевой подготовки военных двух стран. Во время первого, еще с начала февраля, перед вооруженными силами Союзного государства стояла задача по передислокации и созданию в короткие сроки группировок войск.
В этом году маневры развернулись практически на всех полигонах Беларуси.
Активные действия войск прошли на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Были задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.
Старт же активной фазе дали на Гожском полигоне - это под Гродно. Совместной группировке войск предстояло отразить нападение условного противника и перейти в контратаку. Первыми в бой вступили механизированные подразделения. Огневую поддержку общевойсковому резерву оказали артиллеристы. Батареи "Гвоздика" и "Град" нанесли окончательное поражение условному противнику. Предлагаю посмотреть небольшой фрагмент, как это было.
Во время первого этапа за 10 тысяч километров были переброшены зенитные комплексы "Панцирь-С", современные российские истребители Су-35с. И российский С-400 "Триумф".
Это самый современный комплекс ПВО, позволяющий обнаруживать и уничтожать цели на дальних расстояниях. Беспрецедентная по масштабу переброска войск с Дальнего Востока прошла блестяще. Наличие такой техники стало предметом некоторых инсинуаций со стороны Запада. Но надо понимать, что нынешние учения отличались от тех, что проводились ранее. И в первую очередь как раз составом войск.
Еще одним ключевым этапом учения стали стрельбы ракетчиков на участке местности "Полесский". Тактический комплекс "Точка-У" и дивизион наших "Полонезов" выполнили боевые пуски ракетами на дальности до 70 километров. К слову, цели - это объекты на земле размером 7х7 метров, полетное время ракеты около двух с половиной минут. До внешней границы всего-то 30 км. Чтобы снять некоторую напряженность, на учениях присутствовали и военные атташе из 16 стран.
Каждыеманевры носят исключительно оборонительный характер
Мы никому не угрожаем, а тренируем свои войска, причем планово. В отличие от того же Запада, который без предупреждения проводит учения у наших границ. Во время посещения полигона Осиповичский Александр Лукашенко откровенно ответил на вопросы журналистов, расставив все точки над "і". Мы и Россия - суверенные страны, которые строят планы исходя в первую очередь из своих интересов. На некоторые вопросы Александр Лукашенко отвечал уже неоднократно. Но, очевидно, не все слышат или не хотят слышать. Как та же тема с военными базами. Сами маневры показали, что союзник готов прийти на помощь оперативно.
Накануне на полигоне Обуз-Лесновский прогремели последние выстрелы. Состоялся финал практический фазы учения. Союзная группировка войск освобождала захваченные условным неприятелем территории. По поддержке авиации работала артиллерия, танки, БМП и БТРы. Такой удар позволил нанести максимальное поражение противнику. Все эти эпизоды не выдуманы, а взяты из реальной истории боевых действий. За финальной фазой наблюдали министр обороны Беларуси, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси, госсекретарь Союзного государства.
За ходом учения следили больше 120 журналистов из разных стран мира
У корреспондентов была возможность лично убедиться в намерениях наших военных и даже задать вопросы Президенту Беларуси и высшему командованию войск. Мы еще раз показали, что открыты и готовы к диалогу. Впрочем, держать порох сухим, к сожалению, или к счастью, это уже реальность, с которой нужно считаться. Тем временем подведены предварительные итоги учения "Союзная решимость - 2022", проводимого в рамках комплексной проверки сил реагирования Союзного государства.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Цели и задачи учения достигнуты - об этом сегодня заявил министр обороны. Как отметил Виктор Хренин, в оперативности и слаженности мы упредили наших оппонентов. А учение подтвердило способность вооруженных сил Беларуси и России совместно решать задачи по защите Союзного государства.