Журналист Александр Камович о том, чем ему запомнились учения "Союзная решимость"

Объявлен финал совместного белорусско-российского учения "Союзная решимость". Стоит сказать, что нынешние маневры выдались особенными. И по составу, вооружению, технике, и по тем задачам, которые были поставлены перед военными.



Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводились на фоне обострения военно-политической обстановки в мире. В частности, продолжается рост напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Беларуси.



И как не раз подчеркивалось командованием союзников, учение носит сугубо оборонительный характер. Чтобы снять все вопросы со стороны соседей, пригласили в Беларусь и военных атташе из 16 стран, в том числе Германии и США. За ходом маневров наблюдали более 120 иностранных журналистов.



Работали журналисты из Агентства теленовостей. Финальный этап застал Александр Камович. Нынешние маневры можно назвать особенными. И, конечно, ввиду обстановки вокруг нашей страны. Соседи часто любят упрекать нас в том, что мы проводим учения у их рубежей. Тем не менее мы как суверенное государство имеем на это полное право. Более того, никогда еще учения в Беларуси не шли вразрез с международными договоренностями. Еще до начала маневров было заявлено, что численность задействованных войск и средств вооружения не превышает порога уведомления, установленного Венским документом и двусторонними соглашениями со странами-соседками.



Само же учение "Союзная решимость" стало вторым этапом комплексной оперативной и боевой подготовки военных двух стран. Во время первого, еще с начала февраля, перед вооруженными силами Союзного государства стояла задача по передислокации и созданию в короткие сроки группировок войск.



В этом году маневры развернулись практически на всех полигонах Беларуси.



Активные действия войск прошли на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Были задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.