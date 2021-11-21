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Журналист иракского телевидения тоже среди беженцев

Наши коллеги работают на границе уже почти две недели. Каждый беженец - это отдельная история. Мы не раз рассказывали о ситуации тех, кто вынужден был покинуть свою страну и отправиться в Европу. И сегодня еще один эпизод.

Александр Смирнов пообщался с журналистом иракского телевидения. Абдулсамад Абдуджебар тоже беженец и находится в ТЛЦ (видео).

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