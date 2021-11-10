Журналист из Варшавы отреагировал на действия польского правительства

Подобные высказывания отечественных оппоньюсмейкеров кажутся тем более циничными и кощунственными на фоне рассуждений здравомыслящих людей. Даже поляки, которые сейчас вынужденно сидят в информационном вакууме, возмущены действиями собственного правительства, которое охотно приютило у себя беглых белорусов, а вот мигрантам из стран, где сами же наследили, прохода не дают. При этом нонсенс - в дестабилизации обстановки на границе обвиняют Беларусь. Вот как отреагировал на происходящее журналист из Варшавы.Последняя фраза явно с намеком, что Польша хочет быть святее Папы Римского.