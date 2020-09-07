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Журналист не имеет права становиться прямым участником протестов

Журналисты, которые освещают подобные события, должны беспристрастно их показывать. И не имеют права становиться прямыми участниками протестов - такое мнение высказал российский литературный критик и колумнист Дмитрий Самойлов (видео).

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