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Журналист не имеет права становиться прямым участником протестов
Журналисты, которые освещают подобные события, должны беспристрастно их показывать. И не имеют права становиться прямыми участниками протестов - такое мнение высказал российский литературный критик и колумнист Дмитрий Самойлов (видео).
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