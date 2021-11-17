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Журналист СNN Мэтью Чанс в логистическом центре разговаривает с беженцами

В логистический центр приехал уже известный белорусам журналист СNN Мэтью Чанс. Он разговаривает с беженцами. Интересно, расскажет ли он, наконец, правду или нашим корреспондентам снова придется развенчивать его фейки?

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