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Журналист Владимир Соловьев - гость авторского проекта "Успеть до полуночи" 20 июня на "Беларусь 1"
Отсутствие профессиональных политиков в руководстве западных соседей Беларуси ведет лишь к эскалации напряженной ситуации. Вместо взаимовыгодного сотрудничества, к которому всегда стремился Минск, у западных соседей наблюдается лишь формирование целых легионов боевиков, готовящихся к госперевороту в нашей стране. Подобная деструктивная активность вызывает особое внимание на всем пространстве ОДКБ.
О роли Президента Беларуси в безопасности всего региона, угрозах НАТО, националистических полках в Украине и не только смотрите в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1".
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