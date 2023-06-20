Журналист Владимир Соловьев - гость авторского проекта "Успеть до полуночи" 20 июня на "Беларусь 1"

Отсутствие профессиональных политиков в руководстве западных соседей Беларуси ведет лишь к эскалации напряженной ситуации. Вместо взаимовыгодного сотрудничества, к которому всегда стремился Минск, у западных соседей наблюдается лишь формирование целых легионов боевиков, готовящихся к госперевороту в нашей стране. Подобная деструктивная активность вызывает особое внимание на всем пространстве ОДКБ.



О роли Президента Беларуси в безопасности всего региона, угрозах НАТО, националистических полках в Украине и не только смотрите в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1".