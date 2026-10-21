Журналистика со школьной скамьи: в Минске учат снимать, монтировать и брать интервью

Снимать, монтировать и брать интервью научат еще со школьной скамьи. В стране продолжается развитие школьных медиацентров для формирования у молодых людей первых навыков медиаграмотности и приобретения опыта работы с информацией. Столичные власти организовали масштабный медиа-семинар, который собрал ведущих молодых журналистов и популярных блогеров.

Дарья Рачко, корреспондент телеканала "Первый информационный": "Здесь создана идеальная среда для журналистов - как практикующих, так и будущих. И этот опыт точно станет для них определяющим. Формат далек от сухой теории: это практический интенсив, где мы говорим о реальной работе в медиа и растим новые кадры. Сегодня подросткам критически важно выходить за рамки соцсетей. Выходя на широкую аудиторию и начиная говорить открыто, они понимают, что их смотрит вся страна, - а это, конечно, накладывает определенную ответственность Поэтому здесь нужно работать с голосом, с дикцией и артикуляцией. Без этого никуда, и мы поделимся лайфхаками".

Стефания Винничек, корреспондент телеканала "Первый информационный": "Интернет-пространство сегодня не только поле для саморазвития, для будущего бизнеса, но и способ самовыражения и самопрезентации. И грамотно себя упаковать, дает 80 % успеха. Мы, как профессиональные журналисты, в этом плане должны быть более адаптивными, внедрять кросс-медийную журналистику. Ребят в основном интересует, как работать с контентом в социальных сетях и как преподносить информацию из высоких кабинетов до школьной аудитории, чтобы понял каждый школьник. И здесь нужно найти тот самый адаптивный подход, точку входа, если хотите, для того, чтобы информация была максимально доступна, так, чтобы ее не перехватили наши ближайшие конкуренты".

Это первая практика по обучению руководителей медиацентров. Всего в Минске работает почти 250 таких центров, где азы журналистики, блогинга и видеопроизводства осваивают уже около 3,6 тыс. ребят.