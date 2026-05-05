Журналистов Минска чествовали в Мингорисполкоме накануне профессионального праздника
Накануне профессионального праздника работников телевидения, радио и связи - столичных журналистов - 5 мая поздравило руководство Мингорисполкома.
Среди лауреатов и обладателей специальной благодарности и сотрудники Белтелерадиокомпании - инженер видеомонтажа "Первого информационного" Михаил Бурнос и заместитель заведующего отделом корреспондентской сети Оксана Шидловская.
Михаил Бурнос, инженер видеомонтажа канала "Первый информационный" Белтелерадиокомпании: "Приятно было получить награду, особенно из рук мэра. На самом деле спасибо всем причастным. Работаю над выпусками новостей, а также над проектом "Твой город", которых вышло уже целых 85 выпусков".
Илона Илларионова, замначальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: "Мы работаем с людьми, продюсерами, редакторами, даже порой в таком формате 24/7, просто в переписке. И такие, конечно, профессиональные праздники - это повод нам всем встретиться, пообщаться и поговорить о нашем любимом городе. Столица – это мегаполис, огромное количество мероприятий, огромное количество событий проходит ежедневно. И, конечно, очень хочется, чтобы население, наши жители и гости столицы вовремя узнавали всю самую актуальную информацию о том, как город развивается, чем он живет.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов: "Очень важно, что и вы понимаете, как устроен этот очень большой организм жизни города Минска. Это и вопросы жизнеобеспечения, безопасности, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, транспорт. Этих всех направлений моря. И в них всех нужно найти именно то, что волнует человека, найти того, кто это грамотно разъяснит. И вот с этой работой, я уверен, мы справляемся с вами вместе".
Совместная работа помогает посмотреть на Минск с самых разных ракурсов и подчеркнуть достоверность информации.