Журналистское сообщество осуждает действия YouTube

Ситуацию с блокировкой каналов белорусских СМИ прокомментировала декан факультета журналистики БГУ Елизавета Хмель.

"Все журналистское сообщество решительно осуждает действия YouTube по отношению к нашим средством массовой информации и расценивает это как беспрецедентное вмешательство в наше информационное пространство", - отметила она.

Елизавета Хмель объяснила популярность отечественных медиа тем, что именно эти средства массовой информации пользуются искренней любовью белорусов. По ее словам, граждане традиционно выбирают Первый национальный канал Белорусского радио, любят канал "Культура" и с удовольствием включают радиостанции в автомобилях.

Руководитель факультета также подчеркнула, что на журфаке выделяют главное - они выступают за строгое соблюдение профессиональных стандартов, за ответственную журналистику и честные правила работы цифровых платформ.