В правительстве разрабатываются корректировки в правила рыболовства. Из списка водоемов, которые в аренде, могут убрать те, которые расположены в населенных пунктах. А рыбалка на озерах будет бесплатной, пока арендатор не благоустроит территорию. Журналистское расследование "На крючке" сегодня после "Панорамы".