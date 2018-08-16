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Журналистское расследование "На крючке" сегодня после "Панорамы"

В правительстве разрабатываются корректировки в правила рыболовства. Из списка водоемов, которые в аренде, могут убрать те, которые расположены в населенных пунктах. А рыбалка на озерах будет бесплатной, пока арендатор не благоустроит территорию. Журналистское расследование "На крючке" сегодня после "Панорамы".

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