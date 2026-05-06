Журналисты Белтелерадиокомпании Карина Пашкова и Владимир Королев стали лауреатами конкурса МВД
Автор:Редакция news.by
Журналисты нашей телекомпании стали лауреатами творческого конкурса МВД. Первые места получили двое наших коллег. В номинации "Медиамастер" - лучшая ведущая программы "Зона Х" Карина Пашкова за фильм о международном турнире среди спецподразделений, организованный минским ОМОНом в Беларуси.
Специальный корреспондент Владимир Королев - в номинации "Дорога без опасностей" за специальный репортаж о средствах персональной мобильности и изменении правил дорожного движения для них.