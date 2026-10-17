Журналисты Белтелерадиокомпании присоединились к посадке леса в Пуховичском районе

В Пуховичском районе идет посадка деревьев. Журналисты Белтелерадиокомпании также приобщились к труду.

Телеведущая Настя Рудская отметила, что в этот день по всей Беларуси стартует республиканская акция "Дай лесу новое жыццё!". Она подчеркнула, что журналисты уже пробуют этот труд на себе, и назвала высаживаемые деревья настоящим зеленым богатством и золотом нашей страны.

Первый замминистра информации Беларуси Денис Езерский сегодня во всеоружии. Он рассказал, почему в этот день важно быть здесь.

"Потому что это наша с вами традиция. И я, и телезрители, которые нас сегодня смотрят, наверняка замечаем, что СМИ ежегодно принимают участие в этой замечательной акции. С каждым годом нас становится все больше. Мне кажется, что вклад именно журналистского сообщества очень важен. То, что мы с вами вдоль самой оживленной трассы нашей страны восстанавливаем лес после бурелома - очень знаковый момент. Мы восстанавливаем справедливость в информационном пространстве, и точно так же сейчас восстанавливаем лес, который в свое время принесет нашей стране только богатство", - отметил первый замминистра информации.

Заместитель министра информации Беларуси отметил, что в тот день на мероприятии собрались абсолютно все республиканские СМИ, медиахолдинги и предприятия, подчиненные ведомству, добавив, что это уже стало доброй традицией. По его словам, в общей сложности на площадке присутствовало более 90 человек.

Денис Езерский сообщил, что перед ними стоит задача засадить лесом 3,8 га и высадить более 18 тыс. саженцев. Он выразил уверенность, что такая дружная профессиональная команда под руководством специалистов Пуховичского лесхоза успешно справится с этой работой.