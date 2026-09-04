Журналисты и блогеры ознакомились с промышленным и туристическим потенциалом Костюковичского района

Краткий пересказ от ИИ

5-6 сентября в городе Костюковичи Могилевской области пройдет День белорусской письменности. Основными темами праздника станут Год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, пятилетка качества и юбилеи классиков белорусской литературы. Официальное открытие форума пройдет в субботу, 5 сентября. А в преддверии форума белорусской словесности состоялся пресс-тур, в ходе которого журналисты и блогеры познакомились с экономическим, туристическим и промышленным потенциалам этого края.

В Костюковичах произвели более 35 млн т цемента

Карьер "Высокое", что в Костюковичском районе, поставляет сырье для промышленного гиганта - Белорусского цементного завода. И, кстати, запасы позволяют предприятию работать без перебоя без малого сотню лет.

И если 30 лет назад Беларусь ввозила до 2 млн т цемента, поскольку не хватало своего, теперь мы приросли настолько, что поставляем за рубеж примерно в этих же объемах. Время идет - возможности расширяются.

"Карьер начал разрабатываться с 1987 года, но когда был распад Советского Союза, приостанавливал работу. А уже первое сырье пошло 11 сентября 1996 года. Для доставки сырья строятся временные железные пути. Сама доставка осуществляется тепловозами и думпкарами, которые способны перевозить порядка 350 т за один рейс", - рассказал начальник горного цеха Белорусского цементного завода Николай Казак.

За период работы предприятием произведено более 35 млн т высококачественного цемента. Благодаря заводу Костюковичи являются крупным центром строительной индустрии.

Анастасия Ноздрин-Плотницкая, начальник отдела брестской областной газеты "Заря":

"Посмотреть такие производственные масштабы - классная вещь, ты начинаешь больше вникать в экономические процессы. А еще это классная компания - ты видишь людей, которые заряжены желанием творить и рассказывать миру об этом. Почему бы не делать это вместе?"

Ирина Чульцова, главный редактор газеты "Вестник Могилева":

"Эти впечатления я обязательно передам своим подписчикам и читателям нашей газеты, потому что этот масштаб поражает и удивляет. И главный вывод, который я сделала для себя, - может, иногда не стоит ехать куда-то далеко, поскольку прекрасное и интересное есть рядом".

Визит на предприятие по выращиванию ценных пород рыб

Славится Костюковичский район и форелевым хозяйством "Лохва". Здесь выращивают ценные породы рыб.

Проект начинался с нуля, так как до этого в стране не было опыта промышленного разведения лососевых в таких масштабах. Производственная мощность предприятия - до 300 т товарной форели в год.

Михаил Зайцев, начальник участка по выращиванию рыб ценных пород № 3 "Высокое" ОАО "Лохва":

"Белорусскую радужную форель мы кормим белорусским кормом, разработанным нашим институтом. Ждем хороших привесов, я думаю, у нас все получится. Также планируем на этот год увеличить производство".

Журналистам презентовали туристический потенциал

В Костюковичском районе акцент делается на экологическом воспитании подрастающего поколения и развитии туристического потенциала региона.

Экологические тропы района за сезон посещают порядка 1 тыс. человек.

Всего в Беларуси более сотни экотроп. И только за последний год число иностранных гостей, выбравших природные маршруты, выросло вдвое.

Местному лесхозу 90 лет, и в его структуре 8 лесничеств. В них трудятся более 300 человек. К слову, биоразнообразие лесов Костюковщины удивляет даже бывалых лесоустроителей - до 10 пород в составе насаждений.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"Костюковичи - это туристический край, и об этом надо говорить людям. То, что делают журналисты и блогеры, - это большая и очень важная работа как для экономического потенциала этого региона, так и для экономического роста любого, кто задействован в этом процессе. Пресс-туры - это недавняя традиция, особенно для Дня белорусской письменности, потому что сегодня медиапродукт быстрее всего доходит до своего потребителя. С этого года мы привлекли в том числе и блогерское сообщество, зная, что сегодня его аудитория растет, контент залетает, он воспринимается".

Костюковичи примут XXXIII литературный форум

Эстафету белорусской словесности Костюковичам передала Лида. Могилевская область принимала литературный фест каждые шесть лет. Первым стал Мстиславль в 2001-м. Звучало белорусское слово в Шклове, Быхове и Белыничах.

Наталья Осмоловская, председатель Костюковичского райисполкома:

"Мы преобразились и открываем новые локации. Самое знаменательное - у нас будет открытие скульптуры "Алесь и Алеся" на центральной площади города, там же будет открыт современный фонтан и новая сценическая площадка. Кроме этого, у нас будет открытие мурала. На девятиэтажном доме изображены наши писатели и поэты. Это дань памяти земляков".

5 сентября в центре Костюковичей будут раскрывать душу белорусского слова. Ведь, как известно, все начинается с него.