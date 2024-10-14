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Журналисты "Первого информационного" - одни из лучших на международном конкурсе журналистских работ

Корреспонденты "Первого информационного" телеканала Владимир Королев и Юрий Шевчук стали одними из лучших в международном конкурсе "Образование послезавтра", который завершился в Москве.

Форум проходил на протяжении месяца среди блогеров и журналистов стран СНГ: 50 лучших журналистов из 9 стран посетили Москву. Главный приз - круиз по городам России с интегрированной образовательной программой.

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