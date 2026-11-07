Журналисты полностью готовы к чемпионату по колке дров среди СМИ

Краткий пересказ от ИИ

Командную борьбу и точность попадания в цель не только метким словом 8 ноября намерены продемонстрировать представители медиасообщества нашей страны. Юбилейный, 5-й чемпионат по колке дров среди СМИ, инициированный Президентом Беларуси, состоится традиционно на водохранилище Вяча. В этом году стремление к результату, соответственно и серьезная подготовка вышли на совершенно иной уровень.

Наверняка самый внимательный зритель БТ узнает локацию, которая на протяжении нескольких недель становилась местом подготовки различных команд к чемпионату среди СМИ по колке дров. Он стал уже традиционным, в 2026 году пройдет уже в пятый, юбилейный раз. Именно на территории одного из лесхозов Логойского района тренировалась наша команда Белтерадиокомпании. Готовилась серьезно. На протяжении нескольких лет сколотился такой состав, боеспособный коллектив, который может решать очень серьезные задачи.

Александр Хоровец, главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:

"Компания у нас достаточно большая, порядка 2 тыс. человек трудится во всей Белтелерадиокомпании. Но мы в нашем чате "БэТэшники" бросили клич: "Коллеги, все, кто хочет поучаствовать и доказать, что он умеет лучше владеть топором и пилой, что называется, добро пожаловать к нам в команду. Мы проведем честный отбор и примем решение, кто же сможет участвовать".

Локации чемпионата среди СМИ по колке дров уже с 9:00 открывают свои двери для всех гостей, всех участников, а в 10:15 начнется соревновательная программа, которая и в этом году будет очень объемной. Что касается развлекательной программы, то это зрительские состязания от распила бревна на глазок до перетягивания саней с дровами. Будут работать фотозоны, дегустация продукции Минской области, фудкорты, конечно, это обязательно для всех участников, чтобы ярко и вкусно провести этот день. Ожидается выступление ансамблей "Замковая гора" и "Квинт", и, конечно, выступление заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи, который уже постоянный гость этого праздника.

Что касается соревновательной программы, что очень важно, эстафеты, конкурсы. Одним ударом и проверка на прочность, когда получается ярко, остросюжетно и динамично: переруб бревна топором, колка дров среди мужчин и женщин и, конечно, колка дров по-президентски, к которой готовится наш телевизионный оператор Иван Мазго. В том числе вместе с нашей командой он здесь проводил серьезную подготовку. Ему придется преодолевать сложности, постараться, конечно, с одного удара, не знаю, как Ваня это сделает. Ивану мы желаем удачи.

Иван Мазго, телеоператор "Первого информационного":

"Да, надо знать, куда бить, надо знать, как бить, соответственно должна быть точность, потому что точность приобретается от количества. Честно признаюсь, первый год я лупил полено, думал, что сила моя поможет, но нет. Потом я пересмотрел предыдущий выпуск и посмотрел, как Президент показывал, куда надо бить".

Всем желаем без исключения удачи, но болеем, конечно, за сборную Белтелерадиокомпании.