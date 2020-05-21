Что касается лекарственных препаратов, которые сегодня используют для терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом, 162 фармсредства - белорусского производства. Какой препарат в ближайшее время может пополнить этот список? И как в целом изменилась работа отечественных предприятий во время пандемии?



Журналисты АТН готовят очередную серию проекта "На контроле Президента". Фармацевтика.



