Журналисты АТН на протяжении дня будут рассказывать о ходе голосования - впереди включения из Центризбиркома, инфоцентра и избирательных участков
Как 25 февраля 2024 года проходят выборы в Беларуси, корреспонденты Агентства теленовостей будут рассказывать в инфоканале на протяжении всего дня. Они соберут полную картину единого дня голосования.
Впереди включения из Центризбиркома, инфоцентра и избирательных участков, а также с самого знаменитого участка страны - в Белорусском государственном университете физкультуры и спорта. Именно отсюда будут сделаны эксклюзивные кадры - как голосует глава государства. Избирательные участки сегодня открылись по всей стране. Только в Гродненской области их более 600.
Журналисты Агентства теленовостей на протяжении всего дня будут следить за ходом голосования, расскажут, что будет происходить в самом ЦИК сегодня, а также будут делиться самой оперативной информацией, поступающей в инфоцентр Центральной избирательной комиссии. Происходящее будет обсуждаться с ведущими экспертами, политологами и общественными деятелями нашей страны.