Журналисты АТН отмечены дипломами первой степени Министерства обороны. Поздравляем коллег!

17 февраля в Доме офицеров состоялось награждение представителей средств массовой информации. Среди тех, кто занял первое место, коллектив АТН за тесное и плодотворное сотрудничество. А журналисты программы "Зона Х" Владимир Королев и Юрий Шевчук победили в номинациях "Авторский взгляд" и "Специальный проект".

Как отметил глава военного ведомства, во многом благодаря творчеству журналистов в Беларуси и за ее пределами хорошо знают возможности и потенциал современных Вооруженных сил. Благодаря объективным и достоверным репортажам и публикациям об армии недоброжелатели опасаются разговаривать с нашей страной с позиции силы.