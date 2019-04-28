Журналисты АТН покажут все эксклюзивные подробности эстафеты огня II Европейских игр

Весь путь огня II Европейских игр из Беларуси в Рим и из Рима в Беларусь. Творческая команда Агентства теленовостей начинает в максимально полном формате рассказывать о том, как сердце главного мультиспортивного события в истории суверенной Беларуси будет зажжено в итальянской столице, затем поднимется на высоту почти в 5000 метров, и, наконец, прибудет в Брест через страны Европы.



12 мая начнется эстафета огня "Пламя мира" уже по территории нашей страны. Только сегодня официальная делегация дирекцииII Европейских игр отправилась в Рим в сопровождении репортеров Агентства теленовостей. Для наших телезрителей спортивные обозреватели Андрей Козлов и Станислав Липский готовят сразу несколько сюрпризов.



Все эксклюзивные подробности эстафеты огня "Пламя мира" смотрите в выпусках дневников"Игры.by" по четвергам на "Беларусь 1" Кроме того, с 29 апреля Агентство теленовостей запускает тревел-блог "На Монблан", в котором наши журналисты покажут все закулисье такого знакового события, как эстафета огня II Европейских игр. И даже постараются подняться на тот самый знаменитый Монблан.



Напомним, лучшие репортажи, все ролики и проекты Агентства теленовостей доступны на YouTube-канале АТН. Присоединяйтесь и смотрите все самое интересное.



