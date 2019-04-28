3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Журналисты АТН покажут все эксклюзивные подробности эстафеты огня II Европейских игр
Весь путь огня II Европейских игр из Беларуси в Рим и из Рима в Беларусь. Творческая команда Агентства теленовостей начинает в максимально полном формате рассказывать о том, как сердце главного мультиспортивного события в истории суверенной Беларуси будет зажжено в итальянской столице, затем поднимется на высоту почти в 5000 метров, и, наконец, прибудет в Брест через страны Европы.
12 мая начнется эстафета огня "Пламя мира" уже по территории нашей страны. Только сегодня официальная делегация дирекцииII Европейских игр отправилась в Рим в сопровождении репортеров Агентства теленовостей. Для наших телезрителей спортивные обозреватели Андрей Козлов и Станислав Липский готовят сразу несколько сюрпризов.
Все эксклюзивные подробности эстафеты огня "Пламя мира" смотрите в выпусках дневников"Игры.by" по четвергам на "Беларусь 1" Кроме того, с 29 апреля Агентство теленовостей запускает тревел-блог "На Монблан", в котором наши журналисты покажут все закулисье такого знакового события, как эстафета огня II Европейских игр. И даже постараются подняться на тот самый знаменитый Монблан.
Напомним, лучшие репортажи, все ролики и проекты Агентства теленовостей доступны на YouTube-канале АТН. Присоединяйтесь и смотрите все самое интересное.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все