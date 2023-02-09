Журналисты АТН провели мониторинг питания в школах: показали правду и опровергли фейки



Татьяна Шестак, начальник управления по образованию Барановичского горисполкома:

Информация не подтвержденная, потому что ни в управление по образованию, ни мне лично, ни в главное управление по образованию не поступало ни одна жалоба или обращение. Была просто в Сети разбросана такая информация, буфеты как и работали, так и работают. Что касается недовольства учителей, при проведении различных мероприятий, опросов у учителей никто не возмущался.

Татьяна Тарабрина, учитель английского языка СШ № 17 г. Барановичи:

На базе нашей школы всегда была организовано горячее питание как для учеников, так и для учителей школы. Меню у нас разнообразное, всегда можно выбрать что-то на свой вкус. Больше всего нравятся блюда из курицы, также отварное мясо и комплексы очень разнообразные, соответствуют всем нормам, поэтому всегда есть из чего выбрать.



Как отметили в Министерстве образования, во всех школах созданы условия для приема пищи. Облисполкомами мониторинг системы питания проводится регулярно.