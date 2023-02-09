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Журналисты АТН провели мониторинг питания в школах: показали правду и опровергли фейки
Как питаются наши учителя в школах? За проблемный вопрос некоторые ресурсы пытались выдать тему с питанием учителей в школьных столовых. Якобы обедать там запрещено. Такую информацию Минобразования опровергло. Более того, местные власти регулярно проводят мониторинг. Во всех учреждениях созданы условия для приема пищи, оборудованы зоны питания. По школам проехалась и наша съемочная группа.
Свежее, хрустящее и воздушное - потому что свое. В Несвижской гимназии есть свой земельный участок: сами выращивают картофель, огурцы, капусту. Овощи передают для анализа, получают сертификат и уже после всех обязательных процедур - еда попадает в руки мастеров. Наталью Семеновну в своих кругах зовут лучшим шеф-поваром.
Наталья Жук, повар Несвижской гимназии:
Сегодня у нас по пилотному проекту салат из квашеной капусты, борщ с картофелем со сметаной, пюре картофельное и рыба замковая в тесте. Компот из изюма.
Пельмени, котлеты с начинкой и пицца - деликатесы, которые доступны не только детям. А та самая рыба замковая - фирменное в гимназии и любимое блюдо учителей.
Елена Клишевич, начальник управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома:
Ограничений нет никаких, нет ограничений в школьных столовых, все педагоги, члены трудового коллектива, получают горячее питание в школьных столовых. Стоимость питания для всех членов трудового коллектива рассчитана исходя из стоимости обеда старшей возрастной группы.
Кроме организованного питания в столовой, для учителей оборудована отдельная комната отдыха, где есть микроволновая печь, холодильник, электрочайник и набор посуды.
Юлия Ребенок, директор Несвижской гимназии:
Здесь учителя не только кушают, но и общаются, проводят свободное время, потому что бывают форточки между уроками и есть место, где они могут пообщаться, обменяться опытом.
Барановичи. Средняя школа номер 17. Учителя могут купить обед в буфете или выбрать один из трех комплексов столового меню. Обустроена и специальная зона питания.
Ольга Барбарич, замдиректора СШ № 17 г. Барановичи:
Я тоже питаюсь в школе каждый день, в обеденный перерыв. Я приверженец больше отварной пищи, поэтому чаще всего выбираю, чтобы был салат, отварная курица, отварное мясо.
Фейк или правда?
Помним тему, которая вызвала резонанс среди учителей. В Барановичских школах запретили питаться педагогам в столовых. Не разрешали покупать обеды - их готовят для детей, мол, взрослым не положено. Это прокомментировали сотрудники исполкома и учителя.
Татьяна Шестак, начальник управления по образованию Барановичского горисполкома:
Информация не подтвержденная, потому что ни в управление по образованию, ни мне лично, ни в главное управление по образованию не поступало ни одна жалоба или обращение. Была просто в Сети разбросана такая информация, буфеты как и работали, так и работают. Что касается недовольства учителей, при проведении различных мероприятий, опросов у учителей никто не возмущался.
Татьяна Тарабрина, учитель английского языка СШ № 17 г. Барановичи:
На базе нашей школы всегда была организовано горячее питание как для учеников, так и для учителей школы. Меню у нас разнообразное, всегда можно выбрать что-то на свой вкус. Больше всего нравятся блюда из курицы, также отварное мясо и комплексы очень разнообразные, соответствуют всем нормам, поэтому всегда есть из чего выбрать.
Как отметили в Министерстве образования, во всех школах созданы условия для приема пищи. Облисполкомами мониторинг системы питания проводится регулярно.
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