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Журналисты, блогеры, писатели и контент-мейкеры из 15 стран собрались на фестивале "Манжерок" в Алтае
Алтай в эти дни - место силы и притяжения для журналистов, блогеров, писателей и фотографов стран ЕАЭС. Там проходит фестиваль "Манжерок-2024". Почти 100 участников из 15 стран. Все они приехали учиться, обмениваться идеями и делиться опытом. Знаниями делятся эксперты в области журналистики, СМИ и политологии.
Подробностями второго фестивального дня поделится корреспондент АТН Виктория Шаркова.
В географический центр континента участники приехали не только чтобы прикоснуться к этому уникальному месту силы, но и учиться, обмениваться идеями и делиться опытом в борьбе за внимание зрителя. Как известно, соцсети уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Новые медиаплатформы - это одновременно развлекательные площадки, информационные хабы и гигантские фабрики сбора и обработки данных. И как не затеряться в бушующем море медиапорталов - на повестке второго фестивального дня.
Мария Шатохина, корреспондент и начинающий редактор. В свои 24 уже специализируется на политике. И как девушка поделилась с нами, чтобы лучше писать, нужно лично общаться с профессионалами из других стран, у кого за плечами значительный бэкграунд.
Здесь действительно подобраны потрясающие спикеры. Это не только обмен опытом, что, безусловно, важно, но и обмен знаниями, потому что все равно в зависимости от страны, а здесь собралось 15 стран, это очень много, тебя учат каким-то тонкостям, особенностям, каким-то, может быть, даже этническим отличиям, которые все равно присутствуют.Борьба за внимание зрителя становится все сложнее. Если в 2000 году средняя продолжительность внимания была 12 секунд, то сегодня она сократилась до 8. И как зацепить публику - на дискуссионных площадках своими лайфхаками делились эксперты. Это главные редакторы, медиаменеджеры и известные телеведущие.
Аудитория-то очень молодая. И это будущие руководители, возможно, СМИ. Это будущие руководители информационных отделов, это пресс-секретари и так далее. Это люди, которые со временем действительно будут формировать повестку. Время очень меняется, все стремительно летит. И сегодня мы на информационной войне, на острие атаки. Завтра эти ребята включатся. И хорошо, что есть вот эта правильная передача опыта.Главная тема фестиваля - евразийская интеграция. То, что некоторые считают трендом последних лет, здесь рассматривают как многовековое культурное взаимодействие народов из глубокой древности и до наших дней.
Виды на уникальные сокровища природы, духи шаманского мира и расширенный кругозор. Все то, что молодежь увезет домой. И хоть фестиваль подошел к завершению, медийная жизнь участников будет продолжаться, но уже в новой трансформации.
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