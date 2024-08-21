Журналисты, блогеры, писатели и контент-мейкеры из 15 стран собрались на фестивале "Манжерок" в Алтае

Аудитория-то очень молодая. И это будущие руководители, возможно, СМИ. Это будущие руководители информационных отделов, это пресс-секретари и так далее. Это люди, которые со временем действительно будут формировать повестку. Время очень меняется, все стремительно летит. И сегодня мы на информационной войне, на острие атаки. Завтра эти ребята включатся. И хорошо, что есть вот эта правильная передача опыта. Главная тема фестиваля - евразийская интеграция. То, что некоторые считают трендом последних лет, здесь рассматривают как многовековое культурное взаимодействие народов из глубокой древности и до наших дней.

Анна Эйсмонт, телеведущая, специальный корреспондент "Белтелерадиокомпании"