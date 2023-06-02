Журналисты и блогеры Беларуси стали спасателями на один день

В МЧС провели практический семинар для журналистов и блогеров Беларуси. В одной из столичных частей корреспонденты смогли в прямом смысле с головой окунутьсяв работу пожарных.

Гостям не только продемонстрировали различные условия, в которых работают спасатели, но и предоставили возможность попробовать все на себе: экипироваться на время, войти в задымленное помещение, ликвидировать возгорание, перерезать кузов машины гидравлическими ножницами, как это делают часто при ДТП. В семинаре участвовала и корреспондент Белтелерадиокомпании отдела криминальных новостей Алена Лешкевич.

В год сотрудники МЧС принимают около 80 тыс. вызовов и спасаютполтысячи человеческих жизней. Смысл такого семинара - донести до людей, что нужно самим быть предельно осторожными.