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Журналисты и блогеры Беларуси стали спасателями на один день
В МЧС провели практический семинар для журналистов и блогеров Беларуси. В одной из столичных частей корреспонденты смогли в прямом смысле с головой окунутьсяв работу пожарных.
Гостям не только продемонстрировали различные условия, в которых работают спасатели, но и предоставили возможность попробовать все на себе: экипироваться на время, войти в задымленное помещение, ликвидировать возгорание, перерезать кузов машины гидравлическими ножницами, как это делают часто при ДТП. В семинаре участвовала и корреспондент Белтелерадиокомпании отдела криминальных новостей Алена Лешкевич.
В год сотрудники МЧС принимают около 80 тыс. вызовов и спасаютполтысячи человеческих жизней. Смысл такого семинара - донести до людей, что нужно самим быть предельно осторожными.
Как рассказали в ведомстве, за 2022 год благодаря профилактической работе, в том числе в СМИ, количество случаев гибели на воде уменьшилось на 100 по сравнению с 2021 годом.
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