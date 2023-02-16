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Журналисты иностранных СМИ побывали на границе с Украиной
Журналисты иностранных СМИ побывали на границе с Украиной. Пресс-тур для представителей иностранных СМИ был организован 15 февраля Госпогранкомитетом на участке Пинского погранотряда.
Представители масс-медиа из США, Великобритании, Франции, Австрии, Саудовской Аравии и Катара ознакомились с работой пункта пропуска "Дивин" и пограничной заставы "Дивин" на границе с Украиной. Журналистам продемонстрировали особенности и условия несения службы белорусскими пограничниками как в пункте пропуска, так и на участке "зеленой" границы.
Официальный представитель Госпогранкомитета полковник Антон Бычковский сообщил иностранным журналистам о текущей обстановке на белорусско-украинской границе, в том числе о провокационных действиях украинской стороны, а также ответил на интересовавшие их вопросы.
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