Журналисты иностранных СМИ побывали на границе с Украиной. Пресс-тур для представителей иностранных СМИ был организован 15 февраля Госпогранкомитетом на участке Пинского погранотряда.

Представители масс-медиа из США, Великобритании, Франции, Австрии, Саудовской Аравии и Катара ознакомились с работой пункта пропуска "Дивин" и пограничной заставы "Дивин" на границе с Украиной. Журналистам продемонстрировали особенности и условия несения службы белорусскими пограничниками как в пункте пропуска, так и на участке "зеленой" границы.