ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Журналисты иностранных СМИ побывали на границе с Украиной

Журналисты иностранных СМИ побывали на границе с Украиной. Пресс-тур для представителей иностранных СМИ был организован 15 февраля Госпогранкомитетом на участке Пинского погранотряда.

Представители масс-медиа из США, Великобритании, Франции, Австрии, Саудовской Аравии и Катара ознакомились с работой пункта пропуска "Дивин" и пограничной заставы "Дивин" на границе с Украиной. Журналистам продемонстрировали особенности и условия несения службы белорусскими пограничниками как в пункте пропуска, так и на участке "зеленой" границы.

Официальный представитель Госпогранкомитета полковник Антон Бычковский сообщил иностранным журналистам о текущей обстановке на белорусско-украинской границе, в том числе о провокационных действиях украинской стороны, а также ответил на интересовавшие их вопросы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все