Журналисты из Китая посетили индустриальный парк "Великий камень"

Журналисты крупнейших СМИ Китая прибыли в Минск, чтобы подготовить цикл репортажей о китайско-белорусском сотрудничестве.



Сегодня - первый день официального пресс-тура для двадцати корреспондентов, фотографов и телеоператоров. Гости из Китая в первую очередь посетили индустриальный парк "Великий камень". Интерес касался возможностей для инвесторов, налоговых преференций и темпов строительства промышленных и социальных объектов. Увидели и принцип работы системы "Одна станция", где резидент может за несколько часов пройти процедуру регистрации.



Пресс-тур проходит в преддверии второго международного форума "Один пояс, один путь". Он состоится в конце апреля в Пекине. По личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в форуме примет участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко.



