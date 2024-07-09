3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Журналисты ШОС посетили Минский тракторный завод
Продолжается пресс-тур журналистов ШОС в нашу страну. Представителей ведущих СМИ Китая, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана знакомят с нашими достижениями - ведущими предприятиями и продукцией, известной далеко за пределами Беларуси. Так, наши тракторы едут в 125 стран мира - сегодня журналисты наблюдали процесс производства. МТЗ тесно сотрудничает со всеми государствами ШОС, и партнерство лишь крепнет. По итогам прошлого года экспорт в Пакистан вырос почти в 7 раз, в Кыргызстан темпы составили 170 %, в Узбекистан - 160. Еще в 70-х минский и ташкентский заводы вместе собирали белорусскую технику. Сегодня, как отметили представители СМИ Узбекистана, наши страны планируют укрепить кооперацию.
Сегодня ключевой партнер МТЗ - Россия. До конца года туда планируется поставить около 20 тыс. тракторов. Взаимодействуем и с Поднебесной: белорусский трактор сегодня работает на китайском двигателе - он заменил европейские и американские моторы. Несмотря на санкции, Беларусь находит новые рынки сбыта и развивает машиностроение. Обо всем увиденном в Беларуси представители СМИ расскажут скоро в своих публикациях. Пресс-тур организован МИД и Министерством информации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов