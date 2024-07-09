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Журналисты ШОС посетили Минский тракторный завод

Продолжается пресс-тур журналистов ШОС в нашу страну. Представителей ведущих СМИ Китая, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана знакомят с нашими достижениями - ведущими предприятиями и продукцией, известной далеко за пределами Беларуси. Так, наши тракторы едут в 125 стран мира - сегодня журналисты наблюдали процесс производства. МТЗ тесно сотрудничает со всеми государствами ШОС, и партнерство лишь крепнет. По итогам прошлого года экспорт в Пакистан вырос почти в 7 раз, в Кыргызстан темпы составили 170 %, в Узбекистан - 160. Еще в 70-х минский и ташкентский заводы вместе собирали белорусскую технику. Сегодня, как отметили представители СМИ Узбекистана, наши страны планируют укрепить кооперацию.

Сегодня ключевой партнер МТЗ - Россия. До конца года туда планируется поставить около 20 тыс. тракторов. Взаимодействуем и с Поднебесной: белорусский трактор сегодня работает на китайском двигателе - он заменил европейские и американские моторы. Несмотря на санкции, Беларусь находит новые рынки сбыта и развивает машиностроение. Обо всем увиденном в Беларуси представители СМИ расскажут скоро в своих публикациях. Пресс-тур организован МИД и Министерством информации.

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