Журналисты ШОС посетили Минский тракторный завод

Продолжается пресс-тур журналистов ШОС в нашу страну. Представителей ведущих СМИ Китая, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана знакомят с нашими достижениями - ведущими предприятиями и продукцией, известной далеко за пределами Беларуси. Так, наши тракторы едут в 125 стран мира - сегодня журналисты наблюдали процесс производства. МТЗ тесно сотрудничает со всеми государствами ШОС, и партнерство лишь крепнет. По итогам прошлого года экспорт в Пакистан вырос почти в 7 раз, в Кыргызстан темпы составили 170 %, в Узбекистан - 160. Еще в 70-х минский и ташкентский заводы вместе собирали белорусскую технику. Сегодня, как отметили представители СМИ Узбекистана, наши страны планируют укрепить кооперацию.