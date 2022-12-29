Журналисты Солигорского района впервые присоединились к акции "Наши дети"

Среди взрослых волшебников и журналисты. К акции "Наши дети" районные газеты и региональное телевидение Минской области присоединились впервые. Теплую зимнюю атмосферу они привозят в приюты и школы-общежития, дома семейного типа и многодетные семьи.

Так, например, корреспонденты Солигорского телеканала в гости приехали к семилетней Алине. Девочка заранее написала лист Деду Морозу и желание осуществилось.

Хорошую новогоднюю эстафету поддержала и редакция газеты "Шахтер". Журналисты отправились в гости к маленькой Лере. Для зимнего вдохновения - приглашение на новогоднее представление, для творчества - графический планшет, а для настроения - шоколад и конфеты.